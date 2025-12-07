В Петербурге легковушка рухнула в Неву, пробив ограждение. Водитель погиб
МЧС: в Петербурге один человек погиб при падении автомобиля в воду
Авария с одним погибшим произошла в Санкт-Петербурге ранним утром 7 декабря. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС.
В ведомстве уточнили, что ДТП случилось в Василеостровском районе, неподалеку от Горного университета. Легковушка пробила ограждение и рухнула в Неву. Также пострадал еще один человек, его состояние неизвестно.
К ликвидации последствий аварии от МЧС привлекли 10 сотрудников и две единицы специальной техники. Причины аварии выясняются.
В октябре спасатели подняли из Фонтанки Porsche Cayenne, вылетевший в воду под управлением нетрезвого водителя у Летнего сада. Мужчина выжил, но от медицинского освидетельствования отказался, против него возбудили уголовное дело.