В Петербурге легковушка рухнула в Неву, пробив ограждение. Водитель погиб

МЧС: в Петербурге один человек погиб при падении автомобиля в воду

Авария с одним погибшим произошла в Санкт-Петербурге ранним утром 7 декабря. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что ДТП случилось в Василеостровском районе, неподалеку от Горного университета. Легковушка пробила ограждение и рухнула в Неву. Также пострадал еще один человек, его состояние неизвестно.

К ликвидации последствий аварии от МЧС привлекли 10 сотрудников и две единицы специальной техники. Причины аварии выясняются.

В октябре спасатели подняли из Фонтанки Porsche Cayenne, вылетевший в воду под управлением нетрезвого водителя у Летнего сада. Мужчина выжил, но от медицинского освидетельствования отказался, против него возбудили уголовное дело.