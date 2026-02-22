В Петербурге льды пробили и притопили элитную яхту

Транспортная прокуратура начала проверку из-за подтопления яхты в Петербурге

В Петербурге почти утонула дорогая яхта. Делом заинтересовалась местная прокуратура, видео с подъемом судна опубликовала в телеграм-канале пресс-служба этого ведомства.

Яхта стояла в акватории Малой Невы, рядом с набережной Макарова. Это район Северного острова, неподалеку здесь расположен причал.

По предварительной версии, корпус судна повредил лед. В результате яхта начала набирать воду. На опубликованных кадрах видно, что кормовая часть яхты сильно накренилась и ушла под лед.

Информация об этом поступила в петербургскую транспортную прокуратуру. Ее сотрудники связались с владельцем, а тот оперативно организовал работы по спасению своей яхты.

Надзорное ведомство продолжает держать ситуацию на контроле. Информации о разливе топлива или пострадавших на данный момент официально не поступало.

В 2024 году другая яхта вспыхнула под мостом Александра Невского в Санкт-Петербурге.