В Кузбассе погоня со стрельбой закончилась 27 протоколами и арестом

Погоня со стрельбой в Кузбассе закончилась 27 административными протоколами и одним уголовным делом. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк .

Экипаж Госавтоинспекции в Киселевске заметил иномарку без госномеров, которая проехала мимо на высокой скорости. На требование остановиться водитель лишь прибавил скорость и начал грубо нарушать ПДД, создавая аварийные ситуации.

Инспекторы приняли решение применить оружие. Сначала сделали предупредительный выстрел, потом несколько раз прицельно — по колесам.

«Нарушитель остановился, однако заблокировал двери и игнорировал требования выйти из машины. После применения физической силы и наручников он был задержан и доставлен в отдел полиции», — уточнила Волк.

Задержанным оказался ранее судимый местный житель, который находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. На него составили 27 протоколов, суд назначил арест и штрафы. А за побег от надзора на нарушителя завели уголовное дело.

