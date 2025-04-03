В Петербурге извращенец надругался над подростком-инвалидом в общественном туалете

Mash: подростка-инвалида из Петербурга изнасиловали в туалете на станции Лигово

В Санкт-Петербурге над 16-летним подростком с инвалидностью надругались в общественном туалете у железнодорожной станции Лигово. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

«Извращенца сейчас ищут по ориентировке», — уточнили авторы публикации.

О происшествии рассказала бабушка подростка. Она заботится о внуке с ограниченными возможностями здоровья. Правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным 78.ru, родителей у мальчика нет, подросток учится в колледже. Днем 2 апреля на платформе Лигово к мальчику обратился незнакомый мужчина. Он завел разговор, а затем схватил ребенка за руку, затащил в туалет и изнасиловал.

Ранее в Подмосковье пятеро подростков надругались над девушкой в туалете ночной электрички. Затем компания вынудила пострадавшую пройти с ними в квартиру, где юноши продолжили издеваться над ней. Спустя некоторое время девушке удалось сбежать.