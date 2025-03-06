Подростки надругались над девушкой в электричке и сняли все на видео

В Подмосковье пятеро подростков надругались над девушкой в туалете ночной электрички. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

Ночью 4 марта 28-летняя пострадавшая села в поезд на станции «Щелково». Через некоторое время в вагон зашли подростки, которые стали приставать к девушке и настойчиво предлагали выпить пиво.

«Дальше они начали задавать вопросы интимного характера и стали угрожать, что сейчас изнасилуют, если она не выйдет с ними на следующей станции», — рассказал источник.

На улице злоумышленники избили жертву, а затем заставили сесть в следующую электричку до поселка Тучково. Девушка выполнила требования подростков. В поезде они затащили ее в туалет и изнасиловали, сняв все на камеру.

После этого компания вынудила пострадавшую пройти с ними в квартиру — там юноши проложили издевательства. Через некоторое время девушка смогла сбежать. Она сражу же обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям, подростков задержали. Им оказалось от 13 до 16 лет, каждый уже состоит на учете в ПДН.

В Петербурге жертвой насильника стала 66-летняя женщина. Пенсионерка смогла обратиться в полицию лишь спустя месяц из-за плохого самочувствия.