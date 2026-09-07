Ушел из школы и пропал. Брянского школьника нашли спустя три дня поисков

Пропавшего три дня назад в Брянске 14-летнего школьника нашли живым

Правоохранители нашли 14-летнего подростка из Брянска, который исчез по дороге из школы домой. Об этом сообщила в «Максе» пресс-служба Следственного управления.

Юношу искали и следователи, и полиция. Он перестал выходить на связь сразу после того, как закончились уроки в пятницу, 4 сентября. К оперативным мероприятиям подключились и волонтеры из «ЛизаАлерт».

Поиски продолжались три дня. Подросток выключил телефон, связаться с ним пытались через его знакомых.

Где в итоге нашли школьника, не уточняется. В СК доложили лишь о том, что его местонахождение установлено и с юношей все в порядке.

Также выяснилось, что раньше несовершеннолетний уже уходил из дома, причем несколько раз.

Ранее в Челябинске подросток обстрелял из травмата мужчину за замечание.