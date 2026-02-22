Петербурженка нашла на улице полубосого окровавленного 9-летнего мальчика

Прохожая в Санкт-Петербурге поздно вечером встретила на улице мальчика в одном тапочке, лицо которого было в крови. Об этом написало издание «Фонтанка» .

Полиция выяснила, что мальчик экстремально покинул квартиру на третьем этаже. Ребенок пожаловался на боли в области челюсти и рассказал правоохранителям о побеге из дома.

Встретившая его девушка помогла мальчику, отвела в тепло и отыскала для него обувь. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Помимо ушибов и ссадин, ребенку поставили диагноз — компрессионный перелом позвоночника, сотрясение мозга и перелом челюсти.

Полиция Невского района установила, что мальчик проживает с матерью, в семье есть и другие дети. На учете семья не состоит. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.

В районе Северное Измайлово в Москве глыба снега упала на подростка. На место сразу вызвали скорую помощь, однако медики не смогли быстро подойти к пострадавшему . По факту гибели несовершеннолетнего следствие возбудил уголовное дело.