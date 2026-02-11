В Петербурге два мастера маникюра подрались из-за кресла

В петербургском маникюрном салоне два мастера подрались из-за рабочего места с единственным педикюрным креслом. Конфликт закончился судом и штрафами. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в телеграм-канале .

В июне 2025 года мастер по имени Надежда в помещении студии толкнула коллегу Карину в спину. Спор быстро перешел из словесного в силовой: Надежда нанесла несколько ударов ногами по ногам, после чего схватила Карину за волосы и удерживала. Карина, как изложено в документах, включилась в потасовку, но уже после первого удара.

После драки Карина обратилась к медикам. Врачи зафиксировали ушибы, ссадины и кровоподтеки, которые не повлияли на здоровье. Надежда, со своей стороны, заявила о физической боли.

Причиной ссоры суд назвал рабочее место: у единственного педикюрного кресла лежали инструменты Надежды, а Карина считала, что место не убрали как следует, хотя к этому времени у нее уже был записан клиент. Словесная перепалка переросла в драку, а затем в разбор полетов уже с участием судьи.

Судья пришла к выводу, что первой физический конфликт начала Надежда. При этом суд отметил, что Карина отвечала не в рамках обороны, а тоже активно. В итоге Надежде назначили штраф 15 тысяч рублей, Карине — пять тысяч.

От физических методов решения споров не могут удержаться и чиновники. Минувшей осенью в Петербурге задержали заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева из-за драки в одном из баров на Биржевой линии Васильевского острова.