В Петербурге автомобилист устроил стрельбу по скорой из травматики

Водитель Chevrolet Lacetti стрелял по скорой из травматического пистолета в Санкт-Петербурге. Агрессора задержали, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Сообщение поступило к правоохранителям в 03:00 27 июля. Стрельбу устроили на Валдайской улице.

«Водитель Chevrolet Lacetti стрелял по машине скорой помощи из травматического пистолета», — отметили в ведомстве.

На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали 26-летнего местного жителя. Стрелявший пояснил, что у него случился конфликт с водителем скорой, который отказывался пропускать автомобилиста.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Злоумышленника задержали.

Недавно мужчина выстрелил в ногу молодого парня во время конфликта в Красноярске. В отношении мужчины возбудили дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.