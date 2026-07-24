В Красноярске мужчина выстрелил в молодого парня во время конфликта

В Красноярске задержали мужчину, который выстрелил в ногу юноше во время уличного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«Ночью 18 июля в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России „Красноярское“ поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Урицкого мужчина стрелял из пистолета, после чего скрылся на своем автомобиле», — заявили в ведомстве.

По данным полиции, между подозреваемым 1985 года рождения и молодыми людьми возник словесный конфликт. В какой-то момент мужчина достал пистолет и выстрелил в ногу одному из оппонентов 2005 года рождения.

«Сотрудниками полиции с места происшествия были изъяты две гильзы, а оружие обнаружено в автомобиле злоумышленника», — объяснили в МВД.

Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.