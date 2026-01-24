В Петербурге 375 мигрантов попали в полицию после рейда по «Перекресткам»

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция провела масштабные проверки в магазинах сети «Перекресток» и распределительном центре X5 Retail Group. В результате рейда в отделы полиции доставили 375 иностранных граждан, сообщили в ГУ МВД России по региону .

Проверки прошли 24 января. В них участвовали более 1,4 тысячи сотрудников полиции совместно с Росгвардией. Правоохранители посетили все 139 торговых точек сети «Перекресток» в Петербурге и области, а также распределительный центр на Московском шоссе.

На территории распределительного центра проверили 380 человек и 87 единиц автотранспорта. В отделы полиции доставили 95 иностранцев, в отношении них составили административные протоколы.

В самих магазинах полицейские проверили 570 человек, из которых 280 доставили в участки для разбирательства. По данным МВД, по итогам проверок примут решение о привлечении нарушителей к ответственности.

В главке подчеркнули, что подобные рейды проводятся регулярно и направлены на контроль соблюдения миграционных правил и «декриминализацию обстановки» в регионе.

