Мигрант пытался изнасиловать 12-летнюю девочку в подъезде петербургской многоэтажки

Ilya Moskovets/URA.RU
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Выходец из Средней Азии набросился в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге на 12-летнюю девочку, возвращающуюся из школы. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина следил за школьницей и преследовал ее до самого дома. Воспользовавшись моментом, он зашел за девочкой в подъезд и попытался изнасиловать.

Учащаяся громко закричала и стала отчаянно сопротивляться, спугнув насильника. Мигрант выхватил у девочки бутылку лимонада и скрылся.

Родители школьницы обратились в полицию, правоохранители устанавливают личность нападавшего.

Ранее несколько нападений произошло в городе Мурино в Ленобласти. Мужчина преследовал девушек и приставал к ним в подъездах.

По словам одной из местных жительниц, неизвестный ходил за ней мелкими шагами и прятался по кустам, а потом напал и попытался изнасиловать около лифта. Через некоторое время он набросился еще на одну девушку. Сотрудники полиции задержали мужчину.

