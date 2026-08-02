В Перу при крушении туристического самолета погибли 13 человек

В Перу самолет с туристами на борту рухнул на поле недалеко от города Наска, погибли 13 человек. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на местные власти.

Самолет вез туристов для осмотра геоглифов Наски — линий, образующих изображения животных. Их создали коренные жители Перу сотни лет назад. Рассмотреть геоглифы можно только с самолета или смотровой башни.

Воздушное судно перуанской компании Aerodiana вылетело из города Ика. Компания последние 14 лет предлагала туристам полеты нал геоглифами Наски на самолетах Cessna Grand Caravan.

Перуанские власти заявили, что обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются. Представители компании Aerodiana никак не прокомментировали произошедшее.

Ранее при крушении самолета на Багамах погибли участники группы The Pond Band.