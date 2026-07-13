В авиакатастрофе на Багамах погибли участники музыкальной группы

BMEU: в авиакатастрофе на Багамах погибли участники группы The Pond Band

Среди погибших в авиакатастрофе на Багамских островах находились участники музыкальной группы The Pond Band. Об этом в Facebook* сообщил Союз музыкантов и артистов эстрады Багамских Островов.

«Среди погибших есть талантливые представители развлекательного сообщества, в том числе участники группы The Pond Band и диджей, чья преданность делу, страсть и артистизм помогли обогатить культурную жизнь Багамских островов и затронули жизни многих людей», — сообщили в союзе.

Самолет авиакомпании Flamingo Air в прошлую субботу рухнул к западу от столицы Багамских Островов Нассау, жертвами стали 10 человек.

Группа The Pond Band выступала в крупных культурных событиях, ее концерты сочетали современные мотивы и традиционную багамскую музыку.

Ранее три человека выпрыгнули из салона во время падения самолета во Франции.

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