В пермском санатории «Орленок» массово отравились дети

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском санатории «Орленок» в селе Усть-Качка Пермского края. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, симптомы заболевания выявили у 35 детей.

Массовое отравление подтвердили родители отдыхающих в группе санатория во «ВКонтакте», которые уточнили, что представители организации попросили их срочно забрать детей домой.

«Мой ребенок сказал, что вечером и ночью многих детей вырвало, у кого-то болит живот. Сейчас у нас температура уже 38,6. Когда забирал ребенка, какая-то женщина сказала, что санаторий закрывается на карантин», — написала одна из обеспокоенных мам.

По данным издания ProPerm, в «Орленке» ввели усиленный противоэпидемический режим. На место прибыли представители Роспотребнадзора для выявления источника инфекции и предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

Кроме того, сотрудники ведомства проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в учреждении.

В минувший понедельник, 19 мая, подмосковные следователи завели уголовное дело после массового отравления жителей Егорьевска шаурмой. Следователи установили, что все пострадавшие купили фаст-фуд в киоске быстрого питания на проспекте Ленина. С жалобами на симптомы отравления к врачам обратились более 10 человек. После проверки криминалисты закрыли торговую точку.