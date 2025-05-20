В Егорьевске завели уголовное дело после массового отравления шаурмой в киоске быстрого питания на проспекте Ленина. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Московской области.

Следователи установили, что 19 мая сотрудники торгового павильона изготовили продукцию с нарушениями технологического процесса. В результате в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления обратились больше десяти человек, среди которых оказались и несовершеннолетние.

Уголовное дело завели за оказание небезопасных услуг. Правоохранители и криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли образцы товаров. Сам киоск закрыли и опечатали.

К проверке подключилась Егорьевская городская прокуратура. По информации пресс-службы ведомства, пострадали 17 человек, из них семь детей. Все они употребляли в пищу шаурму.