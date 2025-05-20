Сходили за шаурмой — попали в больницу. Более 10 человек отравились в Егорьевске
СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Егорьевске
В Егорьевске завели уголовное дело после массового отравления шаурмой в киоске быстрого питания на проспекте Ленина. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Московской области.
Следователи установили, что 19 мая сотрудники торгового павильона изготовили продукцию с нарушениями технологического процесса. В результате в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления обратились больше десяти человек, среди которых оказались и несовершеннолетние.
Уголовное дело завели за оказание небезопасных услуг. Правоохранители и криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли образцы товаров. Сам киоск закрыли и опечатали.
К проверке подключилась Егорьевская городская прокуратура. По информации пресс-службы ведомства, пострадали 17 человек, из них семь детей. Все они употребляли в пищу шаурму.
По словам жителей Егорьевска, они неоднократно приобретали продукцию в этом павильоне, однако раньше никаких проблем не было. На этот раз людям стало резко плохо спустя несколько часов после перекуса.
«Шаурму ела я и мой ребенок. Мне стало плохо через шесть часов, дочери — через четыре часа. Состояние до сих пор оставляет желать лучшего. Кроме того, у ребенка стал болеть бок, сейчас дочь в больнице», — рассказала 360.ru одна из пострадавших Марина.
Покупателей небезопасного перекуса мучили рвота, диарея, слабость и головокружения. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизням пострадавших ничто не угрожает.
Хозяйка торгового павильона — Нина — в беседе с 360.ru отказалась комментировать случившееся.
Ранее массовое отравление произошло в гимназии в Чувашии. Пострадали более 40 человек.