В пермском лесу спасли провалившегося в глину восьмилетнего мальчика

Спасатели вызволили ребенка, застрявшего в глине в пермском лесу. Об этом сообщила Пермская городская служба спасения.

Во время прогулки в лесном массиве восьмилетний мальчик провалился в глину. Самостоятельно выбраться ребенок не сумел.

Сообщение о случившемся поступило на пульт оперативного дежурного поисково-спасательного отряда городской службы спасения. Группа оперативного реагирования немедленно выехала на место.

Спасатели деблокировали школьника и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. У него были признаки переохлаждения.

Ранее троих детей спасли при пожаре в высотке в Красногорске. Никто из них не пострадал.