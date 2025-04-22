В пермском лесу спасли провалившегося в глину восьмилетнего мальчика
Во время прогулки в лесном массиве восьмилетний мальчик провалился в глину. Самостоятельно выбраться ребенок не сумел.
Сообщение о случившемся поступило на пульт оперативного дежурного поисково-спасательного отряда городской службы спасения. Группа оперативного реагирования немедленно выехала на место.
Спасатели деблокировали школьника и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. У него были признаки переохлаждения.
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