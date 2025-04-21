Троих детей спасли при пожаре в высотке в Красногорске

Крупный пожар в квартире на 15-м этаже дома на улице Игоря Мирлушкина в Красногорске привел к эвакуации жителей почти всего подъезда. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах, прибывшие на место спасатели эвакуировали 35 человек, включая 15 детей.

Еще трех детей и одного взрослого специалисты вынесли из горящей квартиры. Одна из спасенных сильно пострадала, ее передали медикам.

Одной из первых возгорание заметила девочка, проживающая в соседней квартире на 15-м этаже. Сначала она услышала сработавшую сигнализацию.

«Я почувствовала запах дыма и увидела дым в дверной глазок. Позвонила пожарным и маме. Дым стал проникать ко мне в квартиру через дверь, но пожарные быстро приехали и вывели меня. Я испугалась, но чувствую себя хорошо», — рассказала собеседница 360.ru.

Тушением пламени занимались 24 пожарных и шесть единиц техники. В 15:29 огонь локализовали на площади 20 квадратных метров, к 15:39 открытое горение ликвидировали.