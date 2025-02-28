В Пермском крае женщина погибла при пожаре из-за решеток на окнах

Женщина в Пермском крае погибла, пытаясь выбраться из горящего дома — помешали решетки на окнах. Об этом сообщило МЧС России .

«В городе Губаха загорелись надворные постройки, 45-летняя женщина увидела пожар и позвонила спасателям. Выбраться из дома хозяйка не смогла», — заявили в пресс-службе.

Выход заблокировал огонь. Окна были в глухих решетках. В итоге женщина попробовала пробраться через пламя, но погибла.

Пожар разгорелся на 52 квадратных метрах. К тушению привлекли 14 спасателей и четыре единицы техники.

Ранее другой смертельный пожар произошел в Курганской области. Пламя разгорелось в доме в селе Стариково. После тушения огня спасатели нашли тело владельца жилища.

По предварительным данным, причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем самим погибшим. Назначили экспертизы для выяснения обстоятельств ЧП.