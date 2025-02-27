Мужчина погиб в результате пожара в Курганской области

В Шумихинском округе Курганской области полицейские занимаются расследованием пожара, в результате которого погиб мужчина. Информация об инциденте появилась в официальной группе Следственного комитета по Курганской области во «ВКонтакте», написал Ura.ru .

Сообщается, что пожар произошел в селе Стариково, где после ликвидации огня было найдено тело владельца дома, родившегося в 1951 году. На место происшествия выезжала следственная группа.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем самим погибшим. Назначены экспертизы для выяснения точных причин инцидента.