В Пермском крае при опрокидывании лодки пропал человек

В Пермском крае при опрокидывании маломерного судна пропал человек. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло накануне, 28 июля, около 20 часов по местному времени в акватории реки Чусовой в районе деревни Архиповские Бараки Чусовского района.

Судно перевернулось после столкновения с каменистой преградой. На его борту находились три человека, одного из них найти до сих пор не удалось. Ведутся поисково-спасательные мероприятия.

«Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при эксплуатации маломерного флота», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что прогулочный катер перевернулся в Татарстане. Погибли три человека.