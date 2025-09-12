Прогулочный катер опрокинулся в Татарстане, есть погибшие

РЕН ТВ: три человека могли погибнуть при опрокидывании катера в Татарстане

Прогулочный катер опрокинулся в районе поселка Октябрьский в Татарстане в акватории Волги. По предварительным данным, три человека погибли. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По имеющейся информации, компания отмечала день рождения. Подробности происшествия выясняются.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета организовало проверку происшествия, после которой примут процессуальное решение.

В мае моторная лодка опрокинулась в Балаклаве из-за непогоды. По словам пассажирки, капитан знал, что море штормит, но все равно решил выходить и не снабдил никого спасательными жилетами и не давал указаний. Людей спасло проходившее мимо судно.