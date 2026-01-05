В Пермском крае около 40 домов остались без отопления из-за аварии

В поселке Теплая Гора после аварии без отопления остались 38 домов

Почти в 40 домах в поселке Теплая Гора в Пермском крае прекратилась подача тепла после коммунальной аварии в котельной 5 января. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин

По его словам, в котельной произошел взрыв газовоздушной смеси, оборудование вышло из строя. Котельная обогревала весь поселок, в котором 38 домов.

«Специалисты проводят демонтаж поврежденной газовой трубы и ведут настройку оборудования. На месте готовят площадку для установки модульной котельной», — написал он.