В Пермском крае около 40 домов остались без отопления из-за аварии
В поселке Теплая Гора после аварии без отопления остались 38 домов
Почти в 40 домах в поселке Теплая Гора в Пермском крае прекратилась подача тепла после коммунальной аварии в котельной 5 января. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин
По его словам, в котельной произошел взрыв газовоздушной смеси, оборудование вышло из строя. Котельная обогревала весь поселок, в котором 38 домов.
«Специалисты проводят демонтаж поврежденной газовой трубы и ведут настройку оборудования. На месте готовят площадку для установки модульной котельной», — написал он.
Махонин отметил, что до конца понедельника специалисты настроят подачу теплоснабжения по временной схеме с основной или модульной котельной.
Краевая прокуратура в Telegram-канале отметила, что взяла устранение аварийной ситуации под свой контроль.
«На месте создали штаб по восстановлению работоспособности котельной и ликвидации последствий. В поселке Промысла оборудовали пункт временного размещения граждан», — заявили в надзорном ведомстве.
