В Пермском крае медведь напал на шестиклассника в лесу

В Кудымкарском районе в Пермском крае около деревни Тебенькова медведь напал на шестиклассника. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По данным журналистов, мать и сын пошли за земляникой, когда хищник набросился на них. Медведь поранил ребенка, а потом скрылся в лесу. Школьника госпитализировали.

Местные жители рассказали, что в трех километрах от места происшествия очевидцы неоднократно замечали медведицу с медвежатами.

Зимой в Сочи сноубордисты чудом спаслись от медведицы. Они катались в заснеженном лесу в Красной Поляне, когда один из спортсменов случайно разбудил животное, охранявшее медвежат в убежище.

Хищница резко выбежала и погналась за сноубордистом, однако не удержалась на снежном склоне и скатилась вниз. В итоге сноубордисту повезло, стычки удалось избежать.