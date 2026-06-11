В Пермском крае электричка остановилась из-за оползня

Электричка в Пермском крае остановилась из-за оползня, завалившего пути, скоро она продолжит движение. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

Днем в соцсетях появились сообщения, в которых утверждали, что электропоезд, шедший из Перми на станцию Чусовская якобы сошел с рельсов. На фотографиях, которые циркулируют в сети, видна электричка на путях, а перед ней грязь и камни.

В пресс-службе уточнили, что в действительности схода вагонов нет, никто не пострадал, а состав продолжит движение, как только очистят железнодорожное полотно.

В конце мая в Табасаранском районе Дагестана оползень повредил газовую трубу. В результате без газа остались восемь селений.