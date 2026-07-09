В Перми возбудили уголовное дело после падения плитки на ребенка в новостройке
В Перми возбудили уголовное дело после того, как девочка пострадала из-за падения на нее плитки в новостройке. Об этом сообщила пресс-служба СК Прикамья.
«В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в Ленинском районе», — заявили в ведомстве.
Сейчас следователи изучают ситуацию, оценивают действия ответственных лиц, начался комплекс необходимых мероприятий для разбирательства и установления всех обстоятельств случившегося.
Ранее в пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщили, что ребенок пострадал в одном из домов города на улице Борцов Революции. На девочку упала плитка. В итоге правоохранители начали проверку, чтобы выяснить, выполнялись ли требования законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома.