В Перми мужчина зарезал возлюбленную за насмешки. Убийца предстал перед судом
Житель Перми предстал перед судом за расправу над бывшей девушкой
Мужчина, зарезавший подругу за насмешки над его чувствами, предстал перед судом в Перми. Кадры с заседания появились в распоряжении 360.ru.
Дарья Л. пыталась расстаться с молодым человеком, который раньше казался ей воспитанным и спокойным, но на деле оказался совсем не таким. Он избивал девушку, повод для нападений ему был не нужен. Все закончилось убийством.
Пара жила в комнате в общежитии до Нового года, пока парень в очередной раз не поднял руку на Дарью — это стало последней каплей. Предполагаемый преступник пытался помириться с экс-возлюбленной. Последний раз он пришел к ней с другом, чтобы забрать вещи. Тогда молодой человек и зарезал девушку, она скончалась.
На допросе мужчина признался, что его вывело из себя поведение покойной, та якобы смеялась над его чувствами. Со складным ножом в руках злоумышленник напал и на соседку Дарьи, которая пыталась оказать девушке первую помощь.
«Он ее ударил, она падает мне на руки, я его оттолкнула. Я стояла уже между ними, и второй удар пришел мне в плечо, в левую руку», — рассказала соседка в суде.
Девушка сразу стала вызывать скорую.
«У меня паника, истерика, слезы. Дашу убили, <…> она сразу побледнела, стала вся белая», — добавила она.
На заседании присутствовала мать погибшей.
«Очень тяжело. Депрессанты, капельки пью каждый день, утром, вечером. Еще такого не было, чтобы я не пила», — рассказала женщина.
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