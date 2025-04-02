В Перми мужчина зарезал возлюбленную за насмешки. Убийца предстал перед судом

Мужчина, зарезавший подругу за насмешки над его чувствами, предстал перед судом в Перми. Кадры с заседания появились в распоряжении 360.ru.

Дарья Л. пыталась расстаться с молодым человеком, который раньше казался ей воспитанным и спокойным, но на деле оказался совсем не таким. Он избивал девушку, повод для нападений ему был не нужен. Все закончилось убийством.

Пара жила в комнате в общежитии до Нового года, пока парень в очередной раз не поднял руку на Дарью — это стало последней каплей. Предполагаемый преступник пытался помириться с экс-возлюбленной. Последний раз он пришел к ней с другом, чтобы забрать вещи. Тогда молодой человек и зарезал девушку, она скончалась.

На допросе мужчина признался, что его вывело из себя поведение покойной, та якобы смеялась над его чувствами. Со складным ножом в руках злоумышленник напал и на соседку Дарьи, которая пыталась оказать девушке первую помощь.

«Он ее ударил, она падает мне на руки, я его оттолкнула. Я стояла уже между ними, и второй удар пришел мне в плечо, в левую руку», — рассказала соседка в суде.

Девушка сразу стала вызывать скорую.

«У меня паника, истерика, слезы. Дашу убили, <…> она сразу побледнела, стала вся белая», — добавила она.

На заседании присутствовала мать погибшей.

«Очень тяжело. Депрессанты, капельки пью каждый день, утром, вечером. Еще такого не было, чтобы я не пила», — рассказала женщина.

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