В Перми мальчик сбежал от избивавшего его отца

СК по Пермскому краю начал проверку после избиения отцом сына на улице

Следственное управление СК России по Пермскому краю проверит избиение ребенка на улице в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Сети появились кадры, на которых в Свердловском районе отчим избил малолетнего пасынка. Ведомство ведет проверку по признакам преступления по статье «Истязание несовершеннолетнего».

Следователи осматривают место ЧП, опрашивают очевидцев и уже назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По данным Telegram-канала Baza, девятилетний школьник пытался спрятаться от разъяренного мужчины в подъезде. Отчим избил ребенка за отказ принести сигареты в ванную.

Камеры зафиксировали следы крови на шее и лице, а также рваную одежду мальчика. Подростка спас один из жильцов подъезда, выходивший в тот момент на улицу. Он забрал ребенка к себе и вызвал полицию.

Ранее житель Челябинской области под наркотиками до смерти избил мать.