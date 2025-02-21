Житель Челябинской области под наркотиками до смерти избил мать
Правоохранители задержали жителя Еманжелинска, подозреваемого в убийстве матери. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные городской прокуратуры.
По версии следствия, мужчина под воздействием наркотиков набросился на мать. Он несколько раз ударил ее руками и ногами по голове. Полученные травмы оказались смертельными.
Было возбуждено уголовное дело. Горе-сыну избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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