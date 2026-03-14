В Перми двухлетняя девочка погибла после падения снега с крыши дома

Снег и лед упали с крыши частного дома в Перми на гуляющего двухлетнего ребенка. Девочка погибла. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

ЧП произошло днем 13 марта в СНТ «Кабельщик-1» на Луговой улице в Орджоникидзевском районе. Ребенок находился во дворе рядом с отцом, когда с крыши сошла наледь со снегом.

«В результате полученных травм в этот же день девочка скончалась в лечебном учреждении», — уточнили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В ведомстве также призвали жителей и тех, кто несет ответственность за содержание зданий и территорий, вовремя убирать снег с крыш, чтобы не допускать подобных случаев.

Ранее припаркованную в Соликамске машину пробила сошедшая с крыши глыба из снега и льда. Сидящий внутри водитель получил травмы, его госпитализировали.