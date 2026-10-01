Мальчик выпал из окна 23-го этажа в Москве и погиб

Из окна квартиры на 23-м этаже в Москве выпал ребенок. Мальчик 2025 года рождения погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

ЧП случилось на улице Новочеремушкинской 1 октября. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра на непродолжительное время.

Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов. Ход и результаты проверки, которую проводят по факту произошедшего, находятся на контроле в прокуратуре.

Ранее в Кашире спасли мужчину, который выпал из окна на козырек подъезда жилого дома. Пострадавшего госпитализировали.