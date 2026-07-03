В Пензенской области пожарные привлекались к ликвидации возгораний 8 раз за минувшие сутки

За минувшие сутки на территории Пензенской области пожарные подразделения привлекались к ликвидации возгораний восемь раз. В ГУ МЧС по региону сообщили подробности этих происшествий, среди которых были как серьезные пожары в жилых домах и автомобилях, так и возгорания мусора. Об этом написала «Пенза-пресс».