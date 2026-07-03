В Пензенской области пожарные привлекались к ликвидации возгораний 8 раз за минувшие сутки
За минувшие сутки на территории Пензенской области пожарные подразделения привлекались к ликвидации возгораний восемь раз. В ГУ МЧС по региону сообщили подробности этих происшествий, среди которых были как серьезные пожары в жилых домах и автомобилях, так и возгорания мусора. Об этом написала «Пенза-пресс».
Село Сухановка (Кузнецкий район): Внутри пеноблочного дома выгорело 150 квадратных метров. При тушении пострадал мужчина 1990 года рождения. Предварительная версия причины — поджог.
Пенза, улица Ладожская: Выгорел салон легкового автомобиля. Предполагается, что это также результат поджога.
Пенза, Пилотная улица: Полностью сгорел частный дом площадью 50 квадратных метров. Вероятная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
Пенза, 3-й Земляничный проезд: В частном доме огнем была уничтожена комната площадью 10 квадратных метров. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электропроводки.
Нижний Ломов, улица Сергеева: На четвертом этаже пятиэтажного дома выгорел балкон квартиры. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Помимо этого, в течение суток пожарно-спасательные расчеты трижды выезжали для тушения мусора в разных районах области (все случаи предположительно связаны с неосторожным обращением с огнем) и четыре раза ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий.