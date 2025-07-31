В Пензе у семьи отняли иномарку из-за розыска Интерпола

В Пензе у семьи конфисковали недавно купленный автомобиль Honda из-за розыска Интерпола. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Семья копила на иномарку пять лет, и, купив ее, отправилась в путешествие по Казани. Там машину неправильно припарковали, за что ее увезли на штраф-стоянку. Когда глава семьи приехал забирать авто, то узнал, что его угнали в Канаде, машину разыскивает Интерпол.

«Против отца возбудили уголовное дело, но он вместе с юристом Аделем Шаймардановым добился его прекращения и получения автомобиля обратно», — говорится в публикации.

По данным Baza, еще известно как минимум о восьми пострадавших. Суммарно количество таких угнанных автомобилей в России может достигать шести тысяч.

Ранее судебные приставы арестовали 61 машину у должников в Ростовской области. Их транспортные средства выставили на аукцион.