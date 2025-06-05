Приставы арестовали 61 машину у должников в Ростовской области

Судебные приставы Ростовской области наложили арест на имущество должников, лишив их права пользоваться личными транспортными средствами. Суммарная стоимость изъятых автомобилей превысила 18 миллионов рублей, сообщила RostovGazeta.ru.
Мероприятия проводились в течение апреля и мая. За указанный период специалисты провели 97 проверок, в ходе которых арестовали имущество задолжавших граждан, включая 61 транспортное средство стоимостью около 18,6 миллиона рублей.
Автомобили в скором времени выставят на аукцион. Цена будет снижена, чтобы ускорить реализацию. Средства, полученные от продаж, используют для погашения задолженностей автовладельцев.
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