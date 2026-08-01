В Пекине пятилетняя девочка проглотила слиток золота

В Китае пятилетняя девочка проглотила 50 граммов золота. Врачи Детской больницы Пекина извлекли слиток из ее желудка. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

Девочку доставили в больницу через шесть часов после того, как она проглотила дома четырехсантиметровый слиток золота весом 50 граммов. Ребенок находился в критическом состоянии.

Рентген показал, что слиток застрял в желудке. Твердый брусок с гладкой поверхностью мог повредить пищеварительный тракт и вызвать кровотечение.

В горло девочки ввели гибкую трубку с камерой, нашли слиток и достали при помощи инструментов. После операции она быстро пошла на поправку.

Ранее в Калининграде спасли пациента, проглотившего зубочистку. Она воткнулась в стенку желудка.