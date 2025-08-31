В Павловске экстремалка сорвалась с трубы котельной и разбилась

Женщина погибла после падения с трубы ТЭЦ под Петербургом, пытаясь сделать фото

В Павловске опытная экстремалка сорвалась с 90-метровой трубы недостроенной котельной во время роупджампинга и разбилась. Следственный комитет начал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина, которая увлекалась прыжками с высоких объектов на эластичном тросе, погибла 30 августа. После успешного полета она поднялась обратно, чтобы сфотографироваться, но не надела страховку.

Подойдя к краю, любительница роупджампинга поскользнулась на мокрой доске и упала.

«Полученные травмы оказались смертельными», — подчеркнули в СК.

Накануне погибшей исполнилось 45 лет, отметила «Фонтанка». Обстоятельства случившегося устанавливают.

