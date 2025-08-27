В парке «Эко-Берег» в Химках забили «гейзеры» из-за коммунальной аварии
Утром 27 августа на набережной в Химках произошел крупный прорыв трубопровода с горячей водой. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, как в воздух поднимаются клубы густого пара. Рядом с местом происшествия находится несколько многоэтажных жилых домов.
По словам свидетелей случившегося, на территории парка забили «гейзеры». Они достигают 10 метров в высоту. Из-за пара очевидцы сначала предположили, что в парке начался пожар.
«До сих пор бьет, но огня нет. Вокруг идет белый дым», — сказал собеседник 360.ru.
Причины ЧП устанавливаются. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.
Ранее стало известно, что в центре Москвы произошел прорыв трубы. Коммунальная авария случилась в Красносельском районе.
UPD: бригады «ТСК Мосэнерго» оперативно прибыли на место происшествия, заявили в администрации Химок.
«На данный момент ведутся работы. Более подробная информация появится позже», — добавили в пресс-службе.