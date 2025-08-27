В парке «Эко-Берег» в Химках забили «гейзеры» из-за коммунальной аварии

Утром 27 августа на набережной в Химках произошел крупный прорыв трубопровода с горячей водой. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как в воздух поднимаются клубы густого пара. Рядом с местом происшествия находится несколько многоэтажных жилых домов.

По словам свидетелей случившегося, на территории парка забили «гейзеры». Они достигают 10 метров в высоту. Из-за пара очевидцы сначала предположили, что в парке начался пожар.

«До сих пор бьет, но огня нет. Вокруг идет белый дым», — сказал собеседник 360.ru.