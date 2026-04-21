В Пакистане мужчина провел 16 дней под завалами в шахте

В Пакистане горнорабочий Абдул Вахаб выжил после 16 дней под завалами в шахте. Об этом сообщил телеканал Dunya News .

Оползень сошел 31 марта в районе Пало-Дери на шахте в городе Рустам. После обвала Вахаб вместе с другими рабочими оказался в ловушке под землей. Спасатели смогли добраться до них только через 16 дней. Девять человек, которые находились в забое, погибли.

«Все оказавшиеся в ловушке люди были учтены, но один человек все еще считался пропавшим без вести», — рассказал один из спасателей.

Сотрудники экстренных служб продолжили поиски даже после того, как нашли остальных заблокированных рабочих. В итоге они обнаружили Вахаба живым и доставили его в больницу. Мужчину госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

