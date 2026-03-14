Альпинист выжил после падения с самой высокой горы Польши

The Sun: альпинист сорвался с горы Рысы в Польше и повредил только мизинец

Альпинист отправился покорять горную вершину в Польше и сорвался. Об этом сообщила газета The Sun .

При восхождения на Рысы, высота которой около 2,5 тысячи метров, скалолаз поскользнулся и выпустил ледоруб из рук. Он кубарем пролетел вниз на сотни метров.

Несмотря на падение, мужчине повезло — он повредил только мизинец. Более того, альпинист сумел спуститься самостоятельно.

«Единственной травмой, которую он получил, было повреждение мизинца. После падения пострадавшего туриста осмотрел один из его спутников, который, как оказалось, был врачом», — указали журналисты.

В прошлом году два альпиниста сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее. Один погиб. Для эвакуации пострадавшего и тела погибшего прислали вертолет со спасателями и медиками. Всего в составе зарегистрированной группы были шесть туристов.