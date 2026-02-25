Около 150 человек задействовали в поисках пропавшей в Смоленске девочки

В Смоленске продолжаются поиски девятилетней девочки, исчезнувшей во время прогулки с собакой. Об этом 360.ru рассказал председатель ПСО «Сальвар» Смоленской области Юрий.

«Никакими подробностями мы не можем поделиться, потому что их, по сути, нет. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Работа ведется уже по всему городу. Поиск расширяется. Но новостей нет», — сообщил он.

По его словам, в поисках участвуют около 150 человек.

«Они постоянно появляются, меняются и так далее. Полиции много», — добавил Юрий.

Он также уточнил обстоятельства исчезновения девочки.