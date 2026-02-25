Около 150 человек задействовали в поисках пропавшей в Смоленске девочки
В Смоленске продолжаются поиски девятилетней девочки, исчезнувшей во время прогулки с собакой. Об этом 360.ru рассказал председатель ПСО «Сальвар» Смоленской области Юрий.
«Никакими подробностями мы не можем поделиться, потому что их, по сути, нет. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Работа ведется уже по всему городу. Поиск расширяется. Но новостей нет», — сообщил он.
По его словам, в поисках участвуют около 150 человек.
«Они постоянно появляются, меняются и так далее. Полиции много», — добавил Юрий.
Он также уточнил обстоятельства исчезновения девочки.
Вышла погулять с собакой и в восемь утра и не вернулась.
Юрий
председатель ПСО «Сальвар»
Пока это единственная достоверная информация. Все остальное — слухи.
Прокуратура сообщила о пропаже девятилетней девочки 24 февраля. По факту случившегося завели уголовное дело. Около восьми часов утра школьница вышла на прогулку с собакой, больше ее не видели, а питомец вернулся домой один.