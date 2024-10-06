«В отпуск наконец-то». Сломавшая руки гимнастка Запашная рассказала о состоянии

Сломавшая руки при падении с шестиметровой высоты в ходе выступления в цирке Кемерова воздушная гимнастка Валерия Запашная находится в больнице. Пострадавшую артистку навестили супруг Алексей и брат Ярослав Запашный. Видео из палаты опубликовал в своем Telegram-канале генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Гостей пострадавшая гимнастка встретила криком «В отпуск наконец-то» и размахом загипсованных рук.

По словам Ярослава Запашного, циркачке предоставили отличную палату и у него нет сомнений, что родственница восстановится через месяц и вернется на арену цирка.

Эдгард Запашный поблагодарил губернатора Кемеровской области Илью Середюка, директора Кемеровского цирка Наталью Дворниченко и врачей третьей городской больницы имени Подгорбунского за оперативную помощь.

О падении воздушной гимнастки Валерии Запашной стало известно в минувшую субботу, 5 октября. В ходе выступления в Кемеровском цирке артистка упала с шестиметровой высоты и сломала руки. Пострадавшую оперативно передали хирургам, которые провели необходимые операции.