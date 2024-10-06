Гимнастка Валерия Запашная сломала руки во время выступления в Кемеровском цирке

Воздушная гимнастка Валерия Запашная травмировалась во время выступления в Кемеровском государственном цирке. Об этом рассказал народный артист Эдгард Запашный в своем Telegram-канале .

«Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около шести метров», — заявил он.

По его словам, артистке диагностировали переломы обеих рук. Сейчас ей помогают хирурги.

Ранее на дочку Аскольда Запашного в цирке упала лошадь. В ходе происшествия девочка получила многочисленные переломы. ЧП произошло, когда юная артистка демонстрировала элементы джигитовки, сидя на животном. В какой-то момент скакун поскользнулся и упал прямо на маленькую наездницу. Девочку госпитализировали.