В Оренбургской области с рельсов сошли семь грузовых вагонов

Семь вагонов с рудой сошли с рельсов на станции Никель в Оренбургской области. Детали происшествия в телеграм-канале раскрыло Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

ЧП случилось 5 августа около 18:35. Люди не пострадали.

Для устранения последствий к станции отправили специальные восстановительные составы. На место также прибыл Орский транспортный прокурор.

Прокуратура оценит, соблюдались ли правила безопасной эксплуатации железной дороги. Доследственную проверку по факту происшествия проводит и Следственное управление.

Надзорные органы в ближайшее время установят, что стало причиной схода с рельсов вагонов поезда. Среди предварительных версий — неисправность состава либо состояние железнодорожного полотна.

В июле 2026 года два вагона грузового поезда сошли с рельсов и на Горьковской железной дороге. Никто не пострадал, движение на перегоне останавливали лишь на короткое время.