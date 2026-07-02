Два вагона грузового поезда сошли с рельсов на Горьковской железной дороге

На Горьковской железной дороге на перегоне Корса — Арск два вагона грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщили в телеграм-канале Горьковской железной дороги.

«Пострадавших и угрозы для экологии нет. Движение на перегоне было временно приостановлено. В 05:19 открыто движение поездов по одному пути. Поезда на участке следуют со сниженной скоростью», — заявили в пресс-службе.

Сейчас задержаны относительно расписания поезда № 112 Москва — Круглое Поле, № 215 Барнаул — Адлер, № 6401 Шемордан — Казань, № 82 Москва –Улан-Удэ, № 96 Москва – Барнаул, № 52 Нижний Новгород – Ижевск, № 26 Москва — Ижевск, № 6421 Казань — Сосновка и № 7124 Казань — Ижевск.

Для ликвидации последствий ЧП на место прибыли два аварийно-восстановительных состава. Обстоятельства случившегося выясняют.

Ранее в Красноярском крае два грузовых поезда и тепловоз сошли с рельсов. Вагоны сошедшего локомотива были загружены углем.