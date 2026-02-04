Подмосковные травматологи спасли ребенка с тяжелым переломом голени
Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы смогли спасти ногу 10-летнего ребенка, поврежденную снегоуборочной машиной. Юного пациента привезли в медицинское учреждение на машине скорой помощи.
Нога мальчика попала в жернова домашней машины во время уборки снега на территории частного сектора. Его родители незамедлительно обратились к медикам за помощью.
Врачи выявили у ребенка множественные раны левой стопы и голени, а также отягощенный смещением открытый перелом нижней трети левой большеберцовой кости.
«В ходе операции ребенку выполнена первичная хирургическая обработка всех ран. Также проведена ревизия ран — их обследование для определения степени ее повреждения, поиска инородных тел, поврежденных тканей, сосудов и нервов. Кроме того, осуществлена репозиция — сопоставление костных отломков — и фиксация спицами», — пояснил заведующий отделением № 3 больницы Сергей Катин.
Юного пациента уже выписали из стационара в удовлетворительном состоянии. Когда отломки кости срастутся, металлические конструкции удалят.