Подмосковные травматологи спасли ребенка с тяжелым переломом голени

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы смогли спасти ногу 10-летнего ребенка, поврежденную снегоуборочной машиной. Юного пациента привезли в медицинское учреждение на машине скорой помощи.

Нога мальчика попала в жернова домашней машины во время уборки снега на территории частного сектора. Его родители незамедлительно обратились к медикам за помощью.

Врачи выявили у ребенка множественные раны левой стопы и голени, а также отягощенный смещением открытый перелом нижней трети левой большеберцовой кости.