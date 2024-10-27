В Оренбургской области 16 человек попали в больницу с сальмонеллезом

СК: в Новотроицке 16 человек отравились после обеда в пункте общепита

В оренбургском Новотроицке 16 человек госпитализировали с диагнозом сальмонеллез после обеда в одном из пунктов общественного питания. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

Следователи организовали доследственную проверку на предприятии общепита на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По предварительной информации, 16 местных жителей, среди которых были и несовершеннолетние, госпитализировали 22 октября.

«Состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное. Вместе с тем, для подтверждения предварительно выставленного диагноза проводятся необходимые исследования», — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, документацию по поставкам продуктов питания изъяли, руководство и работников пункта общепита — опросили.

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