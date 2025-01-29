Россиянка приняла роды у гражданки Узбекистана в небе над Гренландией

Россиянка помогла принять роды у гражданки Узбекистана на борту самолета в небе над Гренландией. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Москвичка летела в Нью-Йорк лайнером авиакомпании Uzbekistan Airways с пересадкой в Ташкенте. Когда воздушное судно находилось над Северным Ледовитым океаном, у одной из пассажирок бизнес-класса начались роды. Вместе с ней в салоне были муж и четверо детей.

По словам 54-летней россиянки, сначала в самолете началась паника. Позже выяснилось, что на борту есть акушер и хирург. Врачи с участием москвички приняли роды. У гражданки Узбекистана родился здоровый мальчик.

Экипаж воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Исландии и передать мать и ребенка медикам. Остальные члены семьи тоже остались в стране, а борт направился в США.

Малыш теперь имеет право претендовать на гражданство Гренландии.

Фельдшер Лобненской станции скорой помощи Александр Шеховцев ранее экстренно принял роды на дому. Когда он приехал на вызов, понял, что у пациентки уже отошли воды.