Лифт со школьницей в Красноярске сорвался и пролетел несколько этажей

В Красноярске кабина лифта многоквартирного дома сорвалась и пролетела несколько этажей до срабатывания защитной блокировки. Жильцы собственными силами вызволяли застрявшего подростка, сообщил ТВК .

Девочка села в лифт на 13-м этаже в многоквартирном доме на улице Шевченко, чтобы поехать на первый. После того, как двери закрылись, кабина дернулась и на большой скорости, трясясь, полетела вниз. Пассажирка вцепилась в поручни.

«До какого этажа она упала — не знаем. Ее почти час вытаскивали. Испугалась очень сильно. Узнали в чате дома, сами жильцы сообщили. Вытаскивали соседи. Никого не вызывали», — рассказала жительница дома.

В управляющей компании отрицали факт падения кабины. Специалисты утверждали, что сработала система безопасности, которая блокирует движение при отклонении от обычной скорости.

Главный инженер компании «Лифттехника», которая обслуживает многоэтажку, Валерий Шолеров заявил NGS24.RU, что кабина находилась выше первого этажа, и сработала блокировка. По его мнению, причиной сбоя могли стать проблемы с электричеством в микрорайоне Черемушки.

Узнав о произошедшем, правоохранители осмотрели лифт и возбудили уголовное дело. Пресс-служба Следственного управления СКР по Красноярскому краю сообщила, что люди, ответственные за обслуживание оборудования, установлены.

Ранее в Башкирии в одной из многоэтажек кабина лифта пролетела один этаж. В ней находились два человека.