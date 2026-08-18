Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» перевели на особый режим работы

В связи с повреждением электросетевого оборудования в Павлово-Посадском филиале АО «Мособлэнерго» ввели особый режим работы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Особый режим ввели с 05:30 часов.

Из-за повреждения оборудования произошло обесточение 109 ТП АО «Мособлэнерго» в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево.

«Под отключение попали более пяти тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов», — уточнили в компании.

Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение. В «Мособлэнерго» добавили, что для этого потребуется около двух часов.

Ранее перебои со светом возникли в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев отметил, что в связи с временным отсутствием электроснабжения на городских объектах ввели особый режим.