В Орехово-Зуеве умер владелец 80 кошек. Питомцам срочно ищут новый дом
Волонтеры в Орехово-Зуеве срочно ищут дом 80 кошкам после смерти хозяина
Пенсионер из Орехово-Зуева Павел держал в квартире 80 кошек. Недавно мужчина умер, теперь питомцам срочно ищут новый дом — на улице их ждет неминуемая гибель, рассказала 360.ru волонтер Анна, которая помогала пожилому человеку с кормом для животных.
По словам Анны, в квартире стояла жуткая вонь, пенсионер не хотел стерилизовать питомцев. Волонтеру удалось договориться с хозяином о стерилизации 16 кошек, еще 17 котят Анна забрала. В первый раз она забила тревогу в марте этого года — тогда пожилому мужчине стало плохо, но его удалось спасти.
«Кошки у него неплохо выглядят. <…> Последние две недели я у него хотела забрать котят», — рассказала Анна.
Несколько дней назад Павел написал ей несвязную смс, позже выяснилось, что мужчина скончался.
У него животные все с мочекаменной болезнью. Все 16, которых я стерилизовала, в туалет ходили кровью. Воды нет. Я ему возила сухой корм, а он воду не наливал. Там стопроцентная мочекаменка. И этих животных на улицу просто категорически выпускать нельзя, в первый же месяц будет ждать их смерть.
Анна
волонтер
По ее словам, точное количество оставшихся без хозяина кошек неизвестно.
«Я не знаю точное количество, это племянник навскидку посчитал, по комнатам походил, а там же диваны, какие-то столы, углы, там может быть не 80, а 180. <…> Они почти все черного цвета», — подчеркнула волонтер.
Теперь животным срочно ищут новый дом.
«Надо обратиться к фондам и крупным волонтерам. Эти 80 надо разобрать в ближайшее время. Иначе они окажутся, сами понимаете… В наше время кому они нужны?» — посетовала Анна.