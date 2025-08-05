В Орехово-Зуеве умер владелец 80 кошек. Питомцам срочно ищут новый дом

Пенсионер из Орехово-Зуева Павел держал в квартире 80 кошек. Недавно мужчина умер, теперь питомцам срочно ищут новый дом — на улице их ждет неминуемая гибель, рассказала 360.ru волонтер Анна, которая помогала пожилому человеку с кормом для животных.

По словам Анны, в квартире стояла жуткая вонь, пенсионер не хотел стерилизовать питомцев. Волонтеру удалось договориться с хозяином о стерилизации 16 кошек, еще 17 котят Анна забрала. В первый раз она забила тревогу в марте этого года — тогда пожилому мужчине стало плохо, но его удалось спасти.

«Кошки у него неплохо выглядят. <…> Последние две недели я у него хотела забрать котят», — рассказала Анна.

Несколько дней назад Павел написал ей несвязную смс, позже выяснилось, что мужчина скончался.